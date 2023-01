Calciomercato Cagliari, ok Nainggolan: vagliati anche Sirigu e Gabbiadini

Il Cagliari dopo aver cambiato guida tecnica, passando da Fabio Liverani a Claudio Ranieri , sembra pronto a rifarsi il look anche in squadra. Dopo le voci insistenti riguardanti il ritorno di Radja Nainggolan in Sardegna, la società del patron Tommaso Giulini sta intensificando i contatti per portare alla corte del mister ex Leicester City e Roma tra le altre, Manolo Gabbiadini dalla Sampdoria e l'ex Palermo Salvatore Sirigu oggi in forza al Napoli .

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Leonardo Pavoletti, Millico, Viola e Pereiro potrebbero lasciare presto i colori rossoblù per lasciare spazio ai totem per la categoria, sopracitati. Il centrocampista belga sta cercando di risolvere il proprio contratto con l'Anversa prima di approdare per la quarta volta in carriera nel club isolano. Il centravanti dal passato britannico con la maglia del Southampton, dopo un avventura poco felice con la maglia blucerchiata, contraddistinta da numerosi infortuni, potrebbe accettare il progetto sardo per rilanciarsi in Serie B. Per ultimo l'estremo difensore italiano, che qualora accettasse realmente la corte del Cagliari, giocherebbe per la prima volta in carriera per un club della sua terra nativa.