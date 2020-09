Calciomercato Cagliari, l’annuncio di Giulini: “Impossibile prendere Nainggolan, l’Inter…”

Vicina la permanenza di Radja Nainggolan all’ Inter.

Il centrocampista belga accasatosi durante la scorsa stagione al Cagliari, è adesso tornato al club nerazzurro causa termine del prestito annuale. Nella giornata odierna è avvenuto un incontro tra il patron dei sardi Giulini e alcuni dirigenti della società di Viale della Liberazione per decidere il futuro della mezzala ex Roma. Tuttavia, l’esito del meeting sarebbe stato negativo per il patron che – ai microfoni di Sky Sport – ha rilasciato le seguenti parole al termine di quest’ultimo: “L’incontro per Nainggolan non è andato bene, rimane a Milano. È impossibile riportarlo al Cagliari, lo vogliono tenere”.

Il numero uno dei rossoblu ha poi proseguito su alcuni importanti temi di calciomercato, sia in entrata che in uscita: “Stiamo discutendo coni giallorossi, valutiamo nei prossimi gironi se è un’operazione che riusciamo affare. Zaza? Non prenderemo un altro attaccante: abbiamo Pavoletti e Simeone. Nandez la chiave per Ounas? No, Nandez rimane da noi, non lo abbiamo mai proposto a nessuno”, ha concluso poi Giulini.