Calciomercato Cagliari, ecco Strootman: ufficiale l’arrivo dell’ex Roma in rossoblu

Il centrocampista olandese è il primo grande colpo dell'estate del Cagliari, che vuole riscattare un'annata sportiva deludente come quella appena trascorsa

⚽️

Kevin Strootman è un nuovo giocatore del Cagliari.

Il centrocampista olandese entrerà ufficialmente a far parte del pacchetto di centrocampo della compagine sarda, arrivando in prestito dal Marsiglia. Seconda esperienza italiana consecutiva per il mediano olandese, che dopo aver vestito anche le maglie di Roma e Genoa si ritroverà a lottare con la sua grinta e carattere agonistico per i colori rossoblu. Un colpo mirato quello messo a segno dal patron Tommaso Giulini, che regala a Leonardo Semplici un'importante pedina per il suo reparto mediano.

Di seguito il comunicato ufficiale diramato nelle ultime ore dalla società rossoblu.

Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’arrivo in rossoblù del calciatore Kevin Strootman che si trasferisce dall’Olympique Marsiglia in prestito sino al 30 giugno 2022 con opzione di rinnovo per la stagione successiva.

Nato a Ridderkerk, nell’Olanda meridionale, il 13 febbraio 1990, cresce nelle giovanili dello Sparta Rotterdam, con cui debutta in Eredivisie ad appena 18 anni: giocherà in tutto 84 partite, autore 11 gol, segnalandosi come una delle nuove leve più interessanti del calcio olandese.

Dopo il trasferimento all’Utrecht nel gennaio 2011 (16 partite, 2 reti), nella stagione seguente viene acquistato dal PSV Eindhoven. In due anni con la squadra biancorossa scende in campo 88 volte, tra competizioni nazionali ed Europa League: prezioso uomo-assist (ne colleziona ben 28), segna 14 gol e mette in bacheca 1 Coppa d’Olanda e 1 Supercoppa.

Nel 2013 approda così in Italia, alla Roma, dove si fa subito notare per un rendimento altissimo. Ribattezzato “La lavatrice”, per la sua brillante capacità di “ripulire” il gioco - riconquistare i palloni anche più difficili e metterli a disposizione dei compagni - nei suoi anni in giallorosso è protagonista in campionato e nelle coppe internazionali: nella stagione 2017-18 è tra gli artefici della rimonta dell’Olimpico ai danni del Barcellona, che porta la squadra in semifinale di Champions League. Chiuderà la sua esperienza nella Capitale dopo 131 presenze, 13 gol e 19 assist.

Nell’estate 2018 si trasferisce in Francia all’Olympique Marsiglia: con i transalpini gioca 78 gare – tra League 1, coppa nazionale, Champions ed Europa League – autore di 3 reti e 9 assist.

Lo scorso gennaio torna in Italia tra le fila del Genoa: qui con le sue prestazioni (18 gare, 4 assist) contribuisce alla salvezza della squadra.

Vanta all’attivo 46 presenze e 3 reti con la Nazionale olandese.

Esperienza, fisicità, tecnica, capacità di inserimento, tiro potente e preciso, voglia di vincere: c’è tutto questo nel repertorio di Kevin Strootman. Un centrocampista moderno, mancino naturale, capace di giostrare in tutte le zone della mediana, a seconda delle esigenze e dei momenti della gara. Tatticamente intelligente, detta i tempi di gioco ai compagni, cuore e cervello della squadra.

Ora Strootman potrà mettere le sue qualità al servizio del Cagliari: welkom op Sardinië, Kevin!