Calciomercato Cagliari, Carboni ai saluti: il terzino passa al Monza di Palladino

Dopo aver disputato 14 presenze tra Serie B e Coppa Italia con la maglia del Cagliari, Franco Carboni lascia la Sardegna per approdare in Serie A in quel di Monza. A riportarlo GianlucaDiMarzio.com, indicando anche i dettagli della trattativa che porterà l’argentino a vestire la maglia brianzola.