Cagliari, Zenga: “Riprendere a giocare significherebbe tornare a vivere, c’è tanta voglia”

Walter Zenga spera che si torni a giocare nel più breve tempo possibile.

L’ex estremo difensore di Inter e Nazionale, attualmente tecnico del Cagliari, è intervenuto in diretta nel corso di Casa Sky Sport nel giorno del suo sessantesimo compleanno. L’Uomo Ragno si lega al pensiero della Lazio che, tramite i suoi tesserati, ha ribadito a più riprese di voler ricominciare e soprattutto si è schierata contro la decisione di ripartire con gli allenamenti solo il 18 maggio.

“Mi piacerebbe tornare a giocare per un semplice motivo, si tornerebbe a vivere. Spero che in un mese e mezzo tutto torni alla normalità, non ci sarebbero problemi a giocare in estate. La preparazione sarebbe diversa, i giocatori vengono da 2 mesi e mezzo senza partite, ma le soluzioni ci sono. I giocatori si possono allenare in campo, meglio che in un parco. Non posso entrare nel merito giuridico della questione giuridica, se ci saranno le condizioni vorremmo finire entro il 2 agosto. Le problematiche sono quelle di giocare tante partite in pochi giorni con giocatori che vengono da una inattività lunga. Dobbiamo calcolare tutto questo. La voglia c’è, ci mancherebbe altro. Ci sono tante variabili che sono sicuro siano state prese in considerazione”.