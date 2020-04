Cagliari, Zenga elogia Nainggolan: “Giocatore di grande spessore. Me lo terrei ben stretto”

Parla Walter Zenga.

Il tecnico del Cagliari, intervenuto a microfoni di Qui studio a voi stadio, in onda su TeleLombardia, ha voluto elogiare l’attuale centrocampista dei sardi, di proprietà dell’Inter, Raja Nainggolan, tornato durante la scorsa estate tra le fila dei rossoblù: “Io non entro nel merito di quello che fa l’Inter, perché devo pensare a quello che fa il Cagliari. Però posso dire che ho trovato un ragazzo sempre molto disponibile a qualsiasi situazione, ma non avevo dubbi. Nainggolan secondo me è un giocatore di grande spessore. Onestamente quando sentivo che c’era una possibilità di prendere Arturo Vidal da parte dell’Inter, la mia prima idea è sempre stata quella di pensare: ‘Ma se c’hai Nainggolan perché devi prendere Vidal?’. Questo è e resterà sempre un mio personalissimo pensiero. Sono davvero contento sia qui al Cagliari perché per me è un giocatore che fa la differenza. Me lo terrei ben stretto. Se l’Inter l’anno prossimo volesse lasciarcelo ancora un anno sarei la persona più felice del mondo“, ha concluso Zenga.

