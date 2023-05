Cagliari, Viola sfida il Palermo: “Sarà tosta ma è fondamentale arrivare più in alto”

TEST UTILE- "Era un test molto importante dal punto di vista fisico. Abbiamo trovato una squadra che aveva voglia. Siamo contenti di aver fatto 90' e siamo pronti per queste ultime battaglie di campionato prima dei playoff. Contro il Palermo puntiamo a crescere e fare bene anche perché dobbiamo arrivare ai playoff nel modo migliore. Le partite non sono mai scontate, sarà tosta ma per noi è fondamentale arrivare più in alto possibile.

MOMENTO PERSONALE- "Sicuramente ritrovare il campo ti aiuta a ritrovare anche la serenità, che peraltro non mi è mai mancata. Ringrazio il mister per le parole che ha sempre speso su di me, noi più esperti abbiamo anche il dovere di aiutare i giovani, ne abbiamo tanti e molto interessanti, che possono darci ancora tanto in prospettiva. Io ho sempre avuto grande fame e voglia di giocare anche nel momento più complicato. Adesso è tutto alle spalle e sono a disposizione dell'allenatore per dare una mano. Il ruolo? Non ho preclusioni o preferenze, ho giocato a due e a tre in mezzo, da mezzala come da regista, sono pronto".