Cagliari, Viola: “Ko con Venezia e Bari fanno male. In Serie B Frosinone e Genoa…”

Dopo qualche mese di digiuno, Nicolas Viola, si è finalmente sbloccato contro il SudTirol firmando la sua prima rete in campionato con il Cagliari. Gol importante se non per i sardi, che in quel di Bolzano hanno raccolto soltanto un punto, per il calciatore ex Palermo e Ternana, tra le altre, è stato uno step significativo. Nel corso di un'intervista rilasciata alle colonne della "Gazzetta dello Sport" il centrocampista offensivo si è espresso sul momento personale della compagine guidata da Fabio Liverani e sul campionato di Serie B. Di seguito le dichiarazioni dell'ex Benevento.