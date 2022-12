Cagliari, verso il Palermo: si ferma anche Barreca. Liverani e gli indisponibili…

Le ultime in vista della gara contro il Palermo, in scena domenica al "Barbera"

"Nel Cagliari si ferma anche Barreca". Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Cagliari in vista della sfida contro il Palermo, in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera" e valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie B.