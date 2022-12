Cagliari, verso il Palermo: rossoblu in campo martedì, out Deiola e Dossena. Rog…

Dopo la vittoria ottenuta contro il Perugia , il Cagliari ha osservato un giorno di riposo oggi lunedì 12 dicembre. La compagine di Fabio Liverani tornerà domani pomeriggio sul campo di Asseminello per il primo allenamento settimanale, in vista della 18a giornata di Serie B al "Barbera" contro il Palermo .

Come riportato dall'Unione Sarda, saranno probabilmente assenti domani Di Pardo, out anche alla scorsa contro il Perugia, Deiola e Dossena, ma potrebbero tornare in campo in settimana. Molto più difficile invece il recupero di Mancosu e Rog.