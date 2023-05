Cagliari, verso il Palermo: mercoledì amichevole ad Oristano. Condizioni di Nandez…

Obiettivo quarto posto per il Cagliari che a due giornate dal termine della stagione dista soli tre punti dal Sudtirol di Bisoli. La squadra di Ranieri proverà a scavalcare in graduatoria il SudTirol per entrare in griglia nella miglior condizione possibile. Nel prossimo turno di Serie B, Lapadula e compagni affronteranno il Palermo di Corini reduce dalla vittoria contro la Spal. I rosanero occupano la settima posizione e per avere la certezza matematica di disputare i playoff avrebbero bisogno di collezionare sei punti.