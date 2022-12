Cagliari, verso il Palermo: Liverani perde Mancosu, Rog e Deiola fino al 2023

Dopo la vittoria per 3-2 contro il Perugia , il Cagliari si prepara ad affrontare il Palermo al "Renzo Barbera" nella 18a giornata del campionato di Serie B . Contro i rosanero, il tecnico rossoblu Fabio Liverani dovrà fare a meno di tre importanti elementi del suo scacchiere.

Come riporta l'Unione Sarda, finisce anticipatamente il 2022 di Mancosu, Rog e Deiola. I primi due alle prese con noie muscoli si rivedranno in campo solamente a gennaio, mentre il terzo si è sottoposto ieri ad un'operazione di ricostruzione legamentosa esterna della caviglia sinistra, per lui almeno tre mesi di stop.