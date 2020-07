Cagliari-Udinese, Gotti: “Felici per la salvezza, ma meritavamo un’altra classifica. Mia riconferma? Rispondo così”

L’Udinese trionfa a Cagliari.

La decide Okaka dopo appena due minuti di gioco, la sfida tra Udinese e Cagliari andata in scena questa sera alla “Sardegna Arena”. Doppia gioia per i friulani che, grazie alla vittoria di questa sera, archiviano inoltre la questione salvezza. Un traguardo su cui anche il tecnico bianconero, Luca Gotti, si è soffermato in conferenza stampa.

“Quello immediato è quello di godersi questo momento, ce lo siamo sudati ed è giusto goderselo. Cercheremo di onorare al meglio il finale, prendendoci il possibile dal campo. Abbiamo provato a essere propositivi, senza essere condizionati dagli altri campi. Nel primo tempo ci è riuscito di più, nella ripresa avevamo qualche strumento in meno ma bene così. Il momento è bello e ci ripaga dei momenti in cui il campo ci ha dato meno. Credo che questa squadra meritasse un’altra classifica, stiamo diventando più sereni e c’è ancora da giocare”.

Chiosa finale sul futuro: “Fa piacere la vicinanza della città di Udine, che non è scontato per chi fa questo mestiere. Non so quel che succederà, fino a qualche momento prima della partita eravamo in bilico, ora siamo salvi. Ci sarà il tempo di sedersi a fare due chiacchiere”.