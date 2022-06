Cagliari, tra i nomi per il ruolo di tecnico anche l’ex Roma, De Rossi in pole

In seguito alla retrocessione in Serie B, il Cagliari di Giulini valuta i nomi per il post Agostini: In pole l'ex giallorosso, Daniele De Rossi

⚽️

Dopo una stagione travagliata, all'insegna della mancanza di progettualità il Cagliari si ritrova con due tecnici sotto contratto come Semplici e Walter Mazzarri ed una Serie B da cui ripartire in seguito alla mancata salvezza, avvenuta all'ultima giornata di campionato. Appuntamento a cui gli uomini di Agostini hanno mancato nettamente, non riuscendo a siglare neanche un gol al Venezia già retrocesso.

Per ripartire a quanto riferisce alfredopedulla.com il club sardo sembra essere interessato ad un giovane profilo come Daniele De Rossi, da sempre ritenuto uno dei calciatori più intelligenti nel rettangolo verde, e che dopo aver conseguito il patentino di tecnico sembra essere pronto per la grande sfida. I rossoblù ambiscono ad una rapida risalita nel massimo campionato, e sembrano rimettere la propria fiducia nell'ex capitano della Roma.