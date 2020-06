Cagliari-Torino, Zenga: “Non ci sono titolari e riserve, ho un sogno nel cassetto”

Il Cagliari vuole riprendere la propria striscia positiva dopo la vittoria ottenuta in casa della SPAL.

I sardi nel prossimo turno di campionato ospiteranno il Torino di Moreno Longo che nella scorsa giornata ha avuto la meglio dell’Udinese (1-0) grazie alla rete siglata da Andrea Belotti. Il tecnico dei rossoblu, intervenuto in conferenza stampa, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Per Sirigu il discorso è semplice: quando un ragazzo vale ed è preparato non ci sono certo problemi, Totò è un ragazzo cui sono molto affezionato e sono contento della carriera che ha fatto. Mi piacerebbe vederlo con la maglia del Cagliari dato che è sardo, ci sentiamo spesso e sono davvero felice per lui perché si è meritato tutto. Per quanto riguarda la seconda domanda: non ho mai parlato di gerarchie, poi bisogna sempre ricordare che un allenatore parla con i suoi calciatori. Avevo parlato con entrambi che Alessio avrebbe giocato a Verona e domani, mentre Robin a Ferrara. Continuate a ragionare sul campionato vecchio, ma siamo in una situazione totalmente diversa: ho la necessità di tutelare il patrimonio del club, quindi Alessio giocherà domani a distanza di una settimana. Anche se voi vi focalizzate solo sui primi due, ma abbiamo anche Rafael e Ciocci, che sono fortissimi. Fosse per me giocherebbero tutti e 4. Però ci tengo a questo pensiero: non ci sono titolari o riserve, ma chi entra dalla panchina in questo momento ha molte più possibilità di incidere. Ci sarà un turnover naturale, perché nessuno può giocare 13 partite di fila in 40 giorni: se oggi un giocatore sta fuori 10 giorni, prima saltava una partita, ora ne salta 4”.