Cagliari-Torino, Nainggolan: “Zenga ha una qualità importante. Futuro? Ho la mia idea”

Il Cagliari si conferma sconfiggendo per 4-2 il Torino.

Gioco e prestazione ritrovata per i sardi che non hanno lasciato scampo alla compagine granata che è apparsa troppo distratta soprattutto in fase difensiva. Uno dei protagonisti di casa rossoblu è stato senz’altro Radja Nainggolan che ha realizzato il momentaneo gol del 3-0 e ha parlato così ai microfoni di Sky Sport al termine del match.

“Io mi metto sempre a disposizione, così come i compagni fanno con me. Due giorni fa mi sono messo da solo in gruppo perché mi sentivo pronto. Un po’ mi gestisco, un po’ do. È bello giocare con questo gruppo. Il mister è arrivato sapendo che io avevo qualche difficoltà. Mi è piaciuto come gestisce il gruppo, sta portando le sue idee pur non avendo troppo tempo per provare. L’importante è aver fatto qualcosa in questo periodo: perché non credere in un’altra striscia in queste partite che mancano?. Europa? Prima ci pensavo, con le difficoltà un po’ meno. Ma sognare, perché no. Futuro? Non so niente, non ho sentito nessuno. Io sono sereno. Finisco quest’anno, poi vedremo. Se il presidente avrà voglia di fare uno sforzo, io ci sto”.