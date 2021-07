Cagliari, Strootman si presenta: “Convinto dal progetto. Qui per fare bene”

Il centrocampista del Cagliari, Kevin Strootman è stato presentato ufficialmente in conferenza stampa

"La scelta dipende dalla chiamata che ho avuto in vacanza con il presidente, mi ha spiegato il suo progetto e mi ha convinto. Volevo andare via da Marsiglia, ma il Genoa era un passo avanti inizialmente: non ho ricevuto una proposta, poi ho parlato col Cagliari e mi hanno convinto. Sono molto contento di essere qui, voglio far parte di questo progetto e fare bene con i compagni, mi sento bene qui. Sono tutti giocatori di qualità. Marin è molto forte e vedo bene Rog dopo l’infortunio. Spero sia pronto per la prima in campionato, poi direi Joao Pedro ma lui è il capitano e lo conoscevo già bene”.