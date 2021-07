Cagliari, Strootman: “Ho già parlato con Nainggolan, ci siamo detti subito una cosa”

Kevin Strootman è un nuovo giocatore del Cagliari. Nemmeno il tempo di poter annunciare il via ufficiale della nuova sessione di calciomercato, che già subito diversi club di Serie A hanno messo a segno alcuni importanti colpi. Tra questi...

Nemmeno il tempo di poter annunciare il via ufficiale della nuova sessione di calciomercato, che già subito diversi club di Serie A hanno messo a segno alcuni importanti colpi. Tra questi c'è, indubbiamente, il Cagliari del patron Tommaso Giulini che - memore dell'ultima travagliata stagione sportiva - vuole immediatamente porre solide basi per un organico solido e competitivo ai massimi livelli raggiungibili. Anche e soprattutto per tali motivazioni, il numero uno del club sardo ha portato a termine un'operazione che lascia ben sperare i supporters rossoblu.