Cagliari, Semplici: “Strootman un professionista. Rosa interessante”

Le parole del tecnico dei sardi dopo l'importante successo contro l'Olbia

⚽️

L'inizio della prossima stagione si avvicina sempre di più, con la preparazione estiva delle squadre che si sta intensificando e anche i primi test stanno prendendo il via, per verificare se il lavoro in corso sta portando dei frutti. Il Cagliari dopo una stagione da dimenticare, con la salvezza raggiunta nelle ultime giornate, si appresta a ripartire con altre ambizioni e con un allenatore che avrà sicuramente voglia di stupire.

Nella giornata odierna il mister dei sardi ha parlato in conferenza stampa, dopo la rotonda vittoria dei suoi ragazzi sull'Olbia. Leonardo Semplici si è detto soddisfatto dei suoi ragazzi ed è convinto che ci siano tutte le carte in regola per disputare un'ottima stagione: "C’è ancora tanto da fare, sarà importante presentarsi subito bene alla prima gara di Coppa Italia, ma l'obiettivo è il campionato sicuramente. Stiamo cercando di trasferire quella che è una mentalità che il Cagliari deve avere. Bisognerà essere bravi ad avere equilibrio, la giusta attenzione. La solidità della squadra è determinante. Io ho detto alla società che prima dei giocatori voglio degli uomini. Perché solo attraverso questi si può costruire qualcosa di positivo. È chiaro che ci sono anche gli avversari, ma con le qualità a livello umano poi riesci anche a sopperire alle difficoltà".

Uno degli acquisti di spessore di questa campagna estiva è Kevin Strootman, con il tecnico ex Spal che ha speso parole al miele per il centrocampista olandese: "Kevin si è calato molto bene e sta prendendo in mano la regia di questa squadra insieme a Marin e agli altri. È un giocatore di grande professionalità con un grande passato. Lui vuol confermare quanto di buono ha fatto in passato e si sta mettendo a disposizione della squadra".