Cagliari-Roma, prove di normalità: ok a 1000 spettatori alla Sardegna Arena per l’amichevole del 12 settembre

Sabato 12 settembre prossimo il calcio proverà a ritrovare un briciolo di normalità.

O, quantomeno, a riassaporarne un cenno di parvenza. In occasione dell’amichevole tra Cagliari e Roma, in programma alla Sardegna Arena tra un paio di giorni, potranno accedere allo stadio 1000 spettatori. Numero di posti e accessi limitati rispetto alla capienza dell’impianto, ma, in tempi di misure di prevenzione restrittive molto rigide a causa della pandemia da Covid-19, è già un buon passo avanti. Secondo quanto riporta “Il Messaggero”, i distinti verranno occupati dai tifosi diversamente abili con i loro accompagnatori. Scherzo del destino, l’ultima uscita delle due squadre in uno stadio in presenza di pubblico fu proprio una sfida tra sardi e giallorossi alla Sardegna Arena: si impose la Roma al culmine di uno spettacolare 3-4 con doppietta di Kalinic per gli ospiti.

Calciomercato Cagliari, l’annuncio di Giulini: “Impossibile prendere Nainggolan, l’Inter…”