Cagliari, Ranieri: “Serie A non facile, salvezza nostro obiettivo. Sul mercato…”

Sulla rosa: "Sarà un Cagliari con giovani e meno giovani. Abbiamo giocatori esperti, soprattutto in fase d’attacco. In difesa abbiamo giovani e cercheremo di mettere carne al fuoco, con beneficio d’inventario. Faremo un mix. Mercato? Mi aspetto un difensore esperto e degli attaccanti. Un flash sulla passata stagione? Il gol di Pavoletti naturalmente (ride ndr)".

Sugli obiettivi del Cagliari: "La salvezza. Per noi si riparte da zero, un nuovo campionato. La salvezza è l'obiettivo. Poi ho due anni di contratto e amo sognare perché credo che i sogni ti diano quel qualcosa in più. Ma il primo deve essere la salvezza".