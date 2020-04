Cagliari, Pavoletti: “Spero di tornare presto, per la prossima stagione ho un obiettivo”

Leonardo Pavoletti voglioso di tornare.

L’attaccante toscano in forza al Cagliari nella stagione 2019/20 è stato uno dei protagonista sfortunati del mondo del calcio subendo due identici infortuni al ginocchio in poco più di sei mesi. Il possente centravanti rossoblu, nel corso di un’intervista concessa a Sky, si è proiettato al futuro e confessato un desiderio.

“Mi allenavo già da solo e adesso sto continuando a farlo. Sotto questo punto di vista le cose per me non sono cambiate molto. Euro 2020 rimandato? Hanno spostato l’Europeo ed è giusto sperarci. Spero di essere in forma per dire la mia”.

