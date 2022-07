Cagliari, Pavoletti: “Serie B campionato difficile, abbiamo il dovere di riscattarci”

Conferma importante in casa Cagliari , nonostante la retrocessione in Serie B maturata nella scorsa, sfortunata, annata. Il club sardo ha raggiunto l'accordo per il rinnovo con Leonardo Pavoletti , attaccante classe 1988, con un contratto biennale fino al 2024. Per l'ex Napoli sarà la sesta stagione in maglia rossoblu, quest'anno tra alti e bassi sono state solamente 5 le reti nelle 33 presenze in Serie A . Fresco quindi di rinnovo, Pavoletti è intervenuto ai canali ufficiali del club:

"Restare a Cagliari per me rappresenta una fonte di grande felicità e motivo di orgoglio, dopo lo shock della retrocessione ci siamo confrontati con la Società, trovare l'intesa è stato semplice. C'era la volontà comune di continuare, adesso penso solo a combattere per questa maglia. Non gioco in Serie B da molto tempo, ci torno con lo stesso spirito che mi ha animato in passato. Sicuramente sarà un campionato complicato perché la concorrenza è nutrita, ma lavorando nel modo giusto giorno dopo giorno potremo divertirci e toglierci soddisfazioni. Abbiamo il dovere di riscattarci e onorare la città e la maglia, anche se vincere i campionati non è mai semplice. Cagliari è il luogo dove sta crescendo la mia famiglia e da qui non potevo andare via adesso. Dobbiamo, devo dimostrare con i fatti la motivazione che abbiamo dentro".