Cagliari, Pavoletti pronto al rientro: “Il ginocchio adesso funziona, ecco quando tornerò in campo”

Leonardo Pavoletti scalda i motori.

VIDEO Manchester United, Solskjaer avverte l’Inter: “Il futuro di Alexis Sanchez? Non ho dubbi, è già deciso che in estate…”

L’infortunio al ginocchio che lo tiene fermo dall’inizio della stagione sta per trasformarsi in un brutto ricordo per l’attaccante del Cagliari che tra meno di due mesi tornerà a calcare i campi da gioco. Il centravanti toscano, ospite d’onore all’International Job Meeting presso la fiera di Cagliari, ha parlato del momento vissuto dalla squadra e del suo rientro in campo.

Serie A, Napoli: ufficiale l’acquisto di Matteo Politano dall’Inter. Il comunicato

“Un piccolo calo lo abbiamo avuto, capita in ogni stagione, ci sono momenti di forma e di meno forma. Lo abbiamo avuto a fine anno purtroppo, ma sono sicuro, vedendo anche la squadra come si allena, che abbiamo ripreso la marcia giusta. Rientro? Il ginocchio ora funziona: un mesetto, forse un mesetto e mezzo, poi dovrei essere con la squadra. Sono orgoglioso di poter rientrare, vedo la luce in fondo al tunnel”.

Calciomercato Juventus, Emre Can pronto a fare le valigie: Borussia Dortmund ad un passo. La situazione