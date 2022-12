Cagliari, Pavoletti non ci sta: “Gestacci dopo i gol, ai tifosi dico…”

La vittoria conquistata dal Cagliari contro il Perugia fra le mura amiche non spegne la contestazione da parte dei tifosi. La curva del tifo organizzato, infatti, domenica ha scioperato per tutti i 90 minuti, lasciando vuoti gli spalti, mentre i supporters rossoblù presenti allo stadio hanno dedicato per gran parte della gara cori contro il presidente Tommaso Giulini e l'allenatore Fabio Liverani .

"Ho visto gente che mi ha fatto dei gestacci perché avevo segnato - ha raccontato l'attaccante del Cagliari, Leonardo Pavoletti, al termine del match contro gli uomini di Fabrizio Castori -. Ho visto gente esultare ai gol avversari e qualcuno che sperava perdessimo, questo da Cagliari non me lo aspettavo. E' un livello che non va bene. Sappiamo che stiamo affrontando un momento difficile ma dobbiamo aiutarci tra noi, non lo faranno gli avversari. Magari siamo molto scarsi, però il cuore e la voglia non sono mai mancati. La squadra sta dando tutto", ha concluso il classe 1988, autore della doppietta decisiva.