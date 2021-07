Cagliari, Pavoletti giura fedeltà: “Vorrei rinnovare il contratto, ho un obiettivo”

L'attaccante toscano del Cagliari promette fedeltà eterna al club sardo che ha sempre creduto in lui

"Sono sotto contratto fino al 2023, spero di dimostrare di stare bene e di fare gol e che la società possa pensare di tenermi anche un altro anno. Il mio compito è di mettere a loro i dubbi e convincerli a non lasciarmi andar via. A gennaio ripeto fui il primo a dire se non faccio più comodo vado via. Ma la volontà è di restare qui".