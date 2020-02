Cagliari, Passetti sul ritorno di Nainggolan: “Acquisto geniale, Giulini è stato coraggioso”

L’intuizione di Tommaso Giulini.

Nel corso della scorsa sessione estiva di calciomercato, il Cagliari ha scelto di operare una scelta molto delicata e al contempo rischiosa: il club sardo ha infatti ceduto all’Inter il suo gioiello più prezioso, Nicolò Barella, scegliendo di sostituirlo con Radja Nainggolan, che in nerazzurro non era riuscito a brillare come ai tempi della sua esperienza con la maglia della Roma.

Un acquisto che si è poi rivelato straordinario e decisamente azzeccato, dal momento che il centrocampista belga è da subito diventato il motore di una squadra che nelle prima parte della stagione ha espresso forse il calcio più frizzante dell’intero campionato: Nainggolan si è reso protagonista assoluto segnando cinque gol e servendo cinque assist ai suoi compagni.

Un colpo di mercato che anche Mario Passetti, amministratore delegato del Cagliari, ha lodato nel corso dell’evento “Amici dei Bambini”: “Salto di qualità? Lavoriamo molto, c’è gente seria. Giulini è stato coraggioso, ha venduto Barella nel modo giusto e ha deciso di riprendere Nainggolan. Nel calcio non ci sono scelte facili e certe. Il futuro Radja ancora a Cagliari? Vedremo, perché no. Sta facendo un grande campionato. E’ stato un acquisto geniale“.