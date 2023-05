Cagliari-Parma, Viola: “Vittoria che ci dà forza. Ritorno? Ci aspetta gara difficile”

"All’inizio abbiamo sofferto il gioco del Parma, d’altronde è una squadra costruita per vincere: è tra le più complete del campionato, giocano un bel calcio, onore a loro. Nella ripresa siamo usciti noi, con carattere, andando a pressare più alti: è venuto fuori tutto il nostro spirito di rivalsa e l’abbiamo ribaltata. Anche per come è arrivata, questa è una vittoria molto importante: ci fa capire quanto possiamo ancora crescere, ci dà carica e forza. Questa è una vittoria del gruppo. Ritorno? Anche sul 2-2 non abbiamo smesso di continuare ad andare avanti alla ricerca del terzo gol, non dovevamo accontentarci. Per quello che stavamo proponendo nella ripresa, raggiunto il pari, mi sentivo di poterla vincere, e così è stato. Ma questa gara ora è già in archivio: ci aspetta un’altra partita molto difficile e per vincerla dovremo affrontarla con lo stesso spirito del secondo tempo. La prepareremo al meglio, non vedo l’ora che sia sabato"