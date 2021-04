Cagliari-Parma, Semplici: “Ci abbiamo creduto fino alla fine. Salvezza? Siamo vivi”

Il Cagliari centra un successo fondamentale contro il Parma nella corsa alla salvezza.

Serie A, Cagliari-Parma 4-3: gol, divertimento e spettacolo alla Sardegna Arena. La classifica aggiornata

Un match divertente e ricco di emozioni, con le due squadre che nonostante una situazione di classifica tutt’altro che tranquilla hanno giocato a viso aperto, cercando in tutti i modi di trovare la vittoria. I sardi hanno trovato il successo nei minuti finali, evidenziando una forte coesione e voglia di vincere. Al termine del match il tecnico del Cagliari Leonardo Semplici ha commentato ai microfoni di Dazn la fondamentale vittoria.

La vittoria è sicuramente importante, ma l’ex tecnico della Spal sa bene che il cammino da fare è ancora lungo: “E’ prematuro festeggiare con i fuochi d’artificio. E’ solo una vittoria, che dovevamo fare. Ci abbiamo creduto fino alla fine, affrontavamo una squadra che come noi ha rischiato il tutto per tutto. Meriti ai ragazzi, credo sia una vittoria meritata per le tante occasioni che abbiamo creato, sono contento per loro. Se lo meritano”.

Il Cagliari dei primi minuti è stato disastroso, ma Semplici è riuscito a rimettere a posto le cose, ed è convinto che questa possa essere la strada giusta: “Mi auguro valgano tanto. Non conoscevo benissimo il gruppo ma ho trovato massima disponibilità. Avevamo dei problemi e tutt’ora restano, basta vedere oggi, ma ho trovato grande forza e moralità. Sia chi ha giocato dall’inizio sia chi è entrato. Ma questo deve diventare la nostra forza in questo finale di stagione. Abbiamo dato il massimo e cercato di vincerla nonostante la piega che aveva preso la gara. Dobbiamo tutti dare qualcosa di più”.