Cagliari-Palermo, sabato la sfida all’Unipol Domus: ecco quanti biglietti venduti

La sfida tra Cagliari e Palermo, valevole per i trentaduesimi di Coppa Italia, è in programma sabato sera all'Unipol Domus.

Prosegue la preparazione della squadra di Claudio Ranieri alla sfida contro il Palermo, in programma sabato 12 agosto alle ore 21:15 all'Unipol Domus. Sono già in vendita, inoltre, i biglietti per assistere alla gara valevole per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia Frecciarossa. Secondo quanto riportato da "L'Unione Sarda", a tre giorni dal match contro gli uomini di Eugenio Corini, in Sardegna sarebbero già stati venduti oltre 11 mila tagliandi. Di seguito, nel dettaglio, il prezzo dei biglietti: