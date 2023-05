Cagliari-Palermo, è Ranieri vs Corini: l’ultima volta terminò 5-1 per l’ex Sampdoria

Oltre a Cagliari-Palermo è Claudio Ranieri contro Eugenio Corini. L'ultimo precedente è stato Sampdoria-Brescia, una sfida pirotecnica vinta dai liguri del tecnico capitolino

di Anthony Massaro

Quasi tutto pronto per Cagliari-Palermo. Il match - valido per la 37a giornata del campionato di Serie B - è in programma alle ore 14 nella suggestiva cornice dell'Unipol Domus.

Un delicato confronto in chiave playoff che vedrà protagonisti sulle rispettivamente panchine Claudio Ranieri ed Eugenio Corini. Due tecnici navigati, soprattutto il primo. Un allenatore è sempre riuscito, in qualsiasi piazza, a ricreare l'agio necessario, anche in momenti difficili. Un maestro nel mettere a sistema le componenti e farle rendere nel miglior modo possibile. Senza obbligatoriamente rubare l'occhio. Claudio Ranieri pratica un calcio riconoscibile, abbastanza concreto e stabile, che non sia particolarmente complesso, elaborato o profetico. Una proposta che sa essere brillante, comunque intelligente.

Stimolante il confronto con Corini, tecnico ambizioso, profondo e minuzioso nella cura del lavoro sul campo e nella comunicazione.

L'unico confronto tra Corini e Ranieri è avvenuto nella stagione 2019-2020. L'attuale mister del Palermo era alla guida del Brescia, fresco di promozione in Serie A dopo la splendida cavalcata trionfale in cadetteria. Sir Claudio, invece, guidava la Sampdoria. Per quanto concerne l'allenatore nativo di Bagnolo Mella, era fresco di ritorno sulla panchina delle 'Rondinelle' dopo la breve parentesi Fabio Grosso. L'ex Chievo nella sua seconda parentesi biancazzurra era riuscito a totalizzare due vittorie, un pareggio e due sconfitte. Numeri comunque confortanti rispetto ai mesi precedenti. Dall'altra parte, la squadra blucerchiata era stata rivitalizzata dalla cura Ranieri, capace di totalizzare nelle undici gare antecedenti a quella contro il Brescia ben tredici punti.

Nel match salvezza di quell'anno, che chiudeva il girone d'andata, le due squadre avevano un estremo bisogno di punti. Pronti via, a passare in vantaggio in quel di 'Marassi' furono gli ospiti: al 12' bravo Jhon Chancellor a battere Audero con un colpo di testa, nato sugli sviluppi di un corner. Dopo un lungo forcing ligure è stato bravo Linetty a mettere in rete l'incedere di una squadra corta, aggressiva, elettrica che dominava il gioco da molti minuti dopo lo svantaggio subito. Il gol del polacco è arrivato al minuto 35: Mateju sbaglia completamente la respinta di testa e mette il pallone sui piedi dell'attuale mezz'ala del Torino, che calcia di prima col mancino e batte Joronen.

Sul finale di primo tempo, ecco il meritato vantaggio della Sampdoria: bel cross dalla destra di Linetty, Quagliarella manca il pallone, ma alle sue spalle Jankto trafigge il portiere finlandese. Il rigore trasformato da Quagliarella nella ripresa metterà la parola fine su un match che si trasformerà in un incubo per il Brescia. Al 77' il cross di Linetty permetterà a Caprari di calare il poker. Manita e doppietta firmata ancora da Quagliarella. L'ex bomber di Juventus e Napoli, ancora oggi in blucerchiato, nell'occasione sfoderò un grandissimo pallonetto.

La Sampdoria raccolse tre punti vitali in ottica salvezza con il 5-1 alle 'Rondinelle'. La compagine di Eugenio Corini da lì raccolse appena un punto nelle seguenti tre gare. Numeri che gli costarono nuovamente la panchina, in favore di Diego Lopez, altro ex Palermo. Ranieri traghettò con tranquillità verso la salvezza la 'Doria' e si guadagnò sul campo la riconferma.