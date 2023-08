Due a uno. È questo il risultato finale maturato questa sera fra le mura dell’Unipol Domus. Una vittoria, quella conquistata dal Cagliari contro il Palermo in occasione della gara valevole per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia, ottenuta grazie alla rete messa a segno in extremis da Alberto Dossena. Intervenuto ai microfoni di Italia Uno al termine della sfida, il difensore del Cagliari ha commentato la prestazione offerta dalla compagine neopromossa in Serie A.