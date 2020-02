Cagliari-Napoli, Joao Pedro: “Momento complicato, ma stiamo dando tutto. Su Pavoletti…”

Ennesimo pareggio per il Cagliari.

La Sardegna Arena ha ospitato la sfida tra il Cagliari e il Napoli, che si sono affrontati in occasione della ventiquattresima giornata di Serie A: gli azzurri hanno vinto 1 a 0 grazie alla bellissima rete realizzata da Dries Mertens.

Al termine del match l’attaccante del Cagliari, Joao Pedro, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport rilasciando le seguenti dichiarazioni: “Il momento è complicato, sapevamo che prima o poi sarebbe arrivato. Stiamo dando tutto ed è quello che dobbiamo fare. Dando qualcosa in più ne usciremo, fa tutto parte del gioco, anche la contestazione, non vinciamo da due mesi. Abbiamo fatto la partita corretta contro una squadra forte ed è stata equilibrata ma non abbiamo ottenuto niente. Serve voglia, oggi abbiamo corso tanto, dobbiamo ripulire la testa e dare il massimo. Siamo forti e dobbiamo farlo vedere, ripartiremo. Mantenere il ritmo di inizio anno era difficile, ma non volevamo che la striscia negativa fosse così lunga. Pavoletti? Non merita questo, sappiamo che ritornerà più forte“.