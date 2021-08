Cagliari, Nainggolan deluso: “Avevo già parlato con Semplici, quanta amarezza!”

Il centrocampista belga-indonesiano ha parlato del suo mancato approdo al Cagliari di Semplici

Radja Nainggolan non è tornato al Cagliari nonostante la sua volontà fosse quella di vestire nuovamente la maglia rossoblu. Il centrocampista belga-indonesiano ha firmato un biennale con l' Anversa e, nel corso dell'intervista concessa a L'Unione Sarda, ha spiegato le motivazioni che lo hanno portato a scegliere un'altra strada.

"Io via perché avrei giocato poco col 3-5-2? No, è una cazzata, avevo già parlato con mister Semplici ed era pronto a cambiare se fossi rimasto. Ci sentivamo tutti i giorni e chiamate quotidiane c'erano anche con Joao Pedro e Ceppitelli. Pensa, sono andato in ritiro con l'Inter con un solo paio di scarpe, il resto l'ho lasciato ad Assemini".