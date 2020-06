Cagliari, Maran: “Sarà difficile trattenere Nainggolan. Ritornerà all’Inter, è il suo livello”

Il futuro di Radja Nainggolan.

Con il Cagliari Radja Nainggolan è riuscito nuovamente a ritrovare la sua forma ideale dopo l’annata negativa vissuta con la maglia dell’Inter, prendendo in mano i rossoblù e trascinandolo verso i piani alti della classifica con la sua classe e la sua abilità nell’impostare l’azione e dettare i tempi di gioco. Tuttavia, considerate le gravi perdite economiche causate dallo stop del campionato in seguito all’emergenza Coronavirus, non è chiaro se il club sardo rinnoverà il prestito del Ninja, che potrebbe dunque ritornare all’Inter al termine dell’attuale stagione.

A darne conferma è stato il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, che durante un’intervista ai microfoni di Radio Radio ha parlato così del futuro del centrocampista belga:

“Penso che sarà molto difficile per noi trattenere ancora Nainggolan a Cagliari. Radja è un giocatore fortissimo, ci sono molte società importanti d’Europa che lo vorrebbero acquistare, in tanti hanno chiesto informazioni. Credo che al termine di questa stagione il giocatore possa fare rientro nella rosa dell’Inter, questo è il suo livello“.