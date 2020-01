Cagliari, Maran: “Abbiamo vissuto il ritiro come una famiglia, c’è tanta voglia. Cragno…”

La voglia del Cagliari.

Dopo una partenza straordinaria i rossoblù hanno collezionato una brutta serie di cinque sconfitte consecutive, l’ultima delle quali è arrivata contro l’Inter in occasione degli ottavi di Coppa Italia. Dopo la brutta prestazione contro i nerazzurri, il tecnico Rolando Maran ha deciso di andare con i suoi uomini in ritiro, con l’obiettivo di ritrovare quella concentrazione e quello spirito di gruppo che aveva portato i sardi addirittura tra le prime quattro squadre del campionato.

Dopo quasi cinque giorni di ritiro il Cagliari è pronto a ritornare in campo, e domani sarà impegnato nella trasferta contro il Brescia in occasione della ventesima giornata di Serie A. Alla vigilia del match Rolando Maran è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, parlando così della forma fisica e mentale dei suoi ragazzi: “Non c’era nulla da compattare, bisogna stare insieme per vivere questo momento che sta pesando a tutti quanti. Volevamo viverlo come una famiglia, da domani dobbiamo far vedere che il Cagliari è tornato a divertire, a divertirsi e fare le cose con grande intensità. La squadra ha voglia di venir fuori e passare il momento difficile. Dobbiamo mettere in campo spregiudicatezza e spensieratezza. Cragno? Sta lavorando bene, ha incominciato a trovare la porta con regolarità. Castro non si è allenato e devo andare a Brescia con tutti quelli che stanno bene“.