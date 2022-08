Cagliari, Mancosu: “Segnare sotto la curva è stato un sogno. Serie B difficile”

Non poteva esserci inizio di stagione migliore per Marco Mancosu , attaccante del Cagliari autore del gol che ha portato il pareggio dei sardi contro il Cittadella . Cresciuto proprio nel capoluogo sardo, a marzo 2021 ha subito un intervento che lo ha tenuto lontano dal campo per quasi due mesi. A seguito della gare dell'Unipol Domus, l'ex Lecce è intervenuto in conferenza stampa, di seguito le sue dichiarazioni:

"Quando ho capito di aver segnato sono andato sotto la curva, lo sognavo da troppo per non farlo. Mi sono goduto il momento, ben vengano queste emozioni. Ho sperato tante volte di tornare a Cagliari, ora è realtà. Varcare la soglia di Asseminello è stato bellissimo, ritrovare tanti volti conosciuti. Il centro sportivo è migliorato tantissimo e questo mi fa piacere. Fino a qualche giorno fa seguivo la squadra da tifoso, ora anche io ne faccio parte e sono pronto a dare il massimo. Arrivo portandomi dietro un carico di pressioni importanti, ne sono consapevole e sono pronto ad affrontarle. Nella mia vita non sono mai sfuggito dalle responsabilità. La Serie B è difficile, a fare la differenza sarà la costanza di rendimento. Sono abituato a pensare giorno dopo giorno e sappiamo che davanti a noi abbiamo tante partite toste, non dobbiamo dare niente per scontato. Sicuramente lo stadio pieno di domenica ci ha dato una grande mano, è stato stupendo".