Cagliari, Liverani: “Tanti ricordi mi legano a Palermo. Gara non facile, assenze…”

Le dichiarazioni di Fabio Liverani, tecnico del Cagliari, verso il Palermo

⚽️

Poco più di quarantotto ore e sarà "Derby delle Isole" tra Palermo e Cagliari, gara in programma domenica 18 dicembre alle 18:45 al "Renzo Barbera", valida per la 18a giornata di Serie B. La compagine rossoblu è tornata alla vittoria alla scorsa contro il Perugia dopo una striscia sette partite senza i tre punti, in cui ha collezionato ben sei pareggi. Ventidue punti conquistati per la squadra di Fabio Liverani, solamente due in più del Palermo padrone di casa. Il tecnico, ex calciatore e bandiera dei rosanero, è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Lavorare dopo una vittoria ci ha dato maggiore serenità, anche se non ha cambiato molto la nostra situazione in classifica e dobbiamo dare continuità. I tre punti contro il Perugia saranno importanti se li valorizzeremo nelle prossime due gare da qui alla sosta. A Palermo non sarà facile: servirà tanta attenzione e determinazione per tornare con il risultato pieno. Non guardo in casa degli altri, non mi compete e perché sono focalizzato sul Cagliari. Ognuno ha i propri obiettivi, noi dobbiamo concentrarci su noi stessi sapendo che incontriamo una squadra importante che ha voglia di arrivare più in alto possibile. Palermo è una tappa indimenticabile della mia carriera, ho grandi ricordi che mi legano a quella piazza".

Liverani si è infine soffermato sugli indisponibili per la gara del "Renzo Barbera". Nei giorni scorsi, il tecnico ex Lecce ha perso tre elementi importanti come Mancosu, Rog e Deiola, a cui si è aggiunte nelle ultime ore anche Barreca. "Assenze? Non mi sono mai lamentato delle assenze, per me rappresentano un'opportunità per chi ha giocato meno e può conquistarsi maggiore spazio. Tutti i ragazzi che sono qui sono validi, magari chi sinora ha avuto poco spazio può rivelarsi una sorpresa. Andiamo avanti con chi abbiamo a disposizione con l'obiettivo di fare la partita giusta. La squadra deve giocare serenamente, non abbiamo ottenuto i risultati che volevamo ma ho sempre visto una squadra viva, questo mi dà sempre grandi speranze. Questo è un campionato molto equilibrato: abbiamo due gare per salutare il 2022 e regalare più serenità e sorrisi a tutti"