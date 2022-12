Cagliari, Liverani: “Siamo forti, vogliamo i tre punti. Mancosu e Rog non ci saranno”

"Ci manca la vittoria, la vogliamo fortemente e dobbiamo andare a prenderla. In casa del Frosinone capolista abbiamo creato e messo in difficoltà una squadra che nel suo stadio non aveva mai subito gol. Questo fa capire i valori che abbiamo, affrontiamo un Parma che è una delle squadre più forti del torneo e vogliamo accorciare le distanze in classifica. Dobbiamo credere di più in noi stessi, siamo forti, vogliamo e dobbiamo dimostrarlo ottenendo i tre punti."