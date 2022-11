Cagliari, Liverani: “Pavoletti rientrato, Goldaniga e Falco. Frosinone? Grosso…”

"Non possiamo essere contenti, abbiamo lavorato per due settimane e abbiamo tanti stimoli nell’affrontare la prima della classe, una squadra che non ha mai perso, un banco di prova importante. Abbiamo cercato di trovare soluzioni sia dall’inizio sia a partita in corso, abbiamo cercato di capire cosa abbiamo sbagliato anche a livello mentale, bisogna essere positivi senza troppi pensieri. I ragazzi hanno fatto due settimane di allenamento buone. Sta ai giocatori capirlo, io cerco di dare un’idea e una possibilità sull’andamento della gara. Frosinone? Grosso ha giocato con me a Perugia, è super intelligente e la forza del club e dell’allenatore è nella continuità, sono insieme da 15 mesi e questo ha migliorato l’ambiente. Bonato? Il suo arrivo ha chiuso un tassello che la società aveva lasciato aperto. Il suo curriculum parla da solo. Ci conosciamo da una settimana ma abbiamo idee comuni, sicuramente questo è un vantaggio. Per quanto riguarda i giocatori, Pavoletti è rientrato, Galdaniga e Falco lavorano parzialmente con la squadra, ma non penso ci saranno col Frosinone. Mancosu ancora non è al 100%, è con noi ed è importante la sua presenza, ma ancora dobbiamo valutare in minutaggio. Millico? Ha delle caratteristiche particolari, gli piace giocare largo, stiamo cercando di lavorare in un'altra maniera. Le difficoltà ci sono, ci stiamo lavorando anche per un modulo differente".