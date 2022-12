Cagliari, Liverani: “Pavoletti di testa difficilmente sbaglia. Rigore di Brunori…”

Parola a Fabio Liverani . Il tecnico del Cagliari è intervenuto ai microfoni della mixed zone a margine della sconfitta in trasferta rimediata contro il Palermo di Eugenio Corini . Tra le tante tematiche affrontate, l'ex rosanero si è soffermato sulla prestazione dei giocatori rossoblù. Di seguito, le sue dichiarazioni.

"Sicuramente siamo dispiaciuti dopo i primi venti minuti del primo tempo, Dinamismo, vitalità ma che non ha dato concretezza. Nel secondo tempo siamo mancati di lucidità. Abbiamo prestato il fianco alle ripartenze del Palermo. Dovevamo reggere meglio, mentre abbiamo concesso il loro 2-0. Difficoltà? Purtroppo è una caratteristica negativa che abbiamo. Pavoletti? Lui di testa difficilmente sbaglia. Dovevamo star lucidi, invece abbiamo perso per qualche episodio in cui l'avversario è bastato bravo. Ci manca rabbia. Perdiamo la marcatura, il rigore di Brunori era una palla che dovevamo gestire meglio."