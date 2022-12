Cagliari, Liverani: “Palermo con giocatori di gamba, rigore evitabile. Brunori bene”

"Obiettivo de Palermo? Devo più pensare ai miei. È un campionato strano, dove la classifica corta sposta gli equilibri. Brunori sta mantenendo le aspettative, è un calciatore che sta facendo bene ed i numeri parlano per lui. Noi leziosi? La squadra ha giocato, ha fatto trame ed ha avuto le situazioni per fare gol. Il rigore del Palermo è un episodio evitabile. Il non continuare ad avere una continuità di gioco è stato un errore, prestando il fianco al Palermo che ha giocatori di gamba che fanno male. I cambi? Molti ragazzi sono 2002 o 2003, ci sta prendere a volte il meglio o il peggio dalle prestazioni di squadra sulle quali poi non riescono ad incidere subentrando."