Cagliari, Liverani: “C’è voglia di fare bene. Lapadula? Può giocare con Pavoletti”

Diversi i temi trattati da Liverani, che ha espresso sensazioni estremamente positive in vista di questo impegno. Ecco le parole del tecnico romano, che ha anche parlato di singoli come Lapadula e Pavoletti: “Sono arrivato a Cagliari da ragazzo con tante speranze e poche certezze, domani torno da allenatore e uomo maturo. Ho realizzato tanti sogni nella mia vita e ho voglia di continuare a farlo. Le sensazioni sono positive, tra i miei ragazzi si respira l’aria giusta, ma a parlare sarà il campo. Le assenze non sono un problema, erano previste: chi si è allenato con continuità dal 3 luglio è pronto ad affrontare una gara contro una squadra di pari livello. Ogni partita sarà una tappa utile per raggiungere l’obiettivo finale. Pavoletti e Lapadula possono alternarsi o giocare insieme, dipende dal loro spirito di sacrificio. Più attaccanti sono in campo, maggiore è la necessità di avere equilibrio. Gaston Pereiro può diventare un leader tecnico, ma deve essere costante. I ragazzi che arrivano dalla Primavera hanno dimostrato di poter far parte in pianta stabile del gruppo. Il capitano? Sarà scelto alla vigilia della prima di campionato”.