Cagliari-Lecce, Zenga: “Poco brillanti, periodo particolari. 100 in Serie A? Spero di continuare”

Soltanto un punto per il Cagliari.

Sul campo della Sardegna Arena è andata in scena la sfida tra il Cagliari e il Lecce, che si sono affrontati in occasione della trentaduesima giornata di Serie A: dopo novanta minuti nessuna delle due squadre è riuscita a trovare la forza per segnare il gol vittoria, e la gara si è dunque conclusa con il risultato di 0 a 0.

Al termine del match il tecnico del Cagliari, Walter Zenga, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport commentando così la prestazione dei suoi uomini:

“Loro hanno avuto tante occasioni evidenti ma anche noi. Siamo stati poco brillanti in area di rigore. Affrontavamo una squadra che ha sempre segnato e creato, questo 0-0 poteva essere tranquillamente un 2-2 senza problemi. Nandez? Ha tanta qualità, un giocatore di spessore e personalità. Nainggolan è difficile da sostituire. Volevamo sfruttare meglio la fase offensiva, volevamo vincere perché questo è il nostro spirito. Ci può stare concedere qualcosa perché attacchi tanto. Da parte mia c’è la considerazione che siamo in un periodo molto particolare. È difficile tenere la squadra compatta per 90 minuti. In un campionato normale qualche correttivo si può fare, ma giocando ogni 3 giorni ti trovi scoperto a ogni allungo. Poi subentra la fatica e gli errori. Dobbiamo continuare a sfruttare le qualità dei nostri giocatori. 100 partite da allenatore in Serie A? Ho fatto straordinarie esperienze di vita in giro per il mondo, anche in posti non a 5 stelle. Dall’altro punto di vista ho fatto l’errore clamoroso di lasciare Catania, con l’elmetto a farmi indicare la strada. Bisogna sempre prendere esempio dai propri errori e migliorarsi. A 60 anni continuo ad aggiornarmi e spero di continuare ad allenare, se me lo meriterò“.