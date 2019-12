Cagliari-Lazio, Maran: “Meritavamo più degli avversari, noi spreconi. Recupero? Vi dico la mia”

Brutta sconfitta per il Cagliari.

I rossoblù, nel posticipo della sedicesima giornata del campionato di Serie A, si sono fatti rimontare dalla Lazio nei minuti di recupero. Il gol messo a segno all’8′ da Simeone non è bastato a regalare i tre punti agli isolani, che nel corso di tutti i tempi regolamentari avevano mantenuto il vantaggio.

Serie A, Cagliari-Lazio 1-2: Luis Alberto e Caicedo firmano la rimonta nel recupero, biancocelesti a -3 dalla vetta. Il commento

Il tecnico Rolando Maran, intervenuto al termine del match ai microfoni di Sky Sport, ha commentato la prestazione dei suoi: “Dovevamo chiudere la gara, ho rivisto le azioni e ci sono state tante occasioni a tu per tu con il portiere che non abbiamo concretizzato. Abbiamo creato molto di più della Lazio. Questi ragazzi oggi hanno fatto una grande partita, purtroppo nel finale è andata male. Il recupero mi è sembrato largo, mi auguro che sia così sempre ma non c’è mai questa fiscalità. Anche oggi abbiamo dato tutto e costruito più della Lazio. Dobbiamo continuare così. E’ difficile giocare contro la Lazio ma noi abbiamo avuto tante opportunità. Ho dovuto fare tre cambi forzati ed abbiamo finito in dieci con Cacciatore infortunato non riusciva più ad accorciare”.