Cagliari-Lazio, Di Francesco: “Partiti male, squadra da migliorare per qualità e personalità. Mercato? Ecco cosa spero”

0-2: è questo il risultato della sfida tra Cagliari e Lazio, andata in scena questo pomeriggio alla “Sardegna Arena”.

La Lazio conquista in trasferta i primi tre punti della stagione grazie ai gol di Lazzari ed Immobile, battendo il Cagliari in casa per due reti a zero. Un ko amaro analizzato dal tecnico rossoblù Eusebio Di Francesco, intervenuto ai microfoni “Sky Sport” al triplice fischio.

“Giocare contro la Lazio non è facile, gioca con gli stessi interpreti da tanto mentre noi siamo in un percorso di crescita. Non siamo partiti bene, nel primo tempo ci siamo troppo schiacciati. Nella ripresa con più aggressività abbiamo messo un po’ alle corde la Lazio, dovevamo sfruttare meglio le occasioni avute. Joao Pedro? Nel 4-3-3 è un attaccante che viene a giocare tra le linee. Non ha rincorso molto Lazzari ma l’ho fatto giocare da attaccante. Anche nelle grandi squadre tutti si devono sacrificare. Se avessi avuto un esterno di grande gamba gli avrei chiesto di rincorrere Lazzari, invece ho messo Joao nelle condizioni di rendere al meglio per aiutare un ragazzo di grandi qualità e disponibilità come lui”.

Di Francesco si è poi soffermato sul mercato: “Se siamo alla ricerca di giocatori sul mercato, un motivo c’è. La squadra va migliorata per qualità e personalità in campo. Alcune partite vanno interpretate in un certo modo, ci sono tanti ragazzi giovani e altri che vengono dall’estero. Abbiamo poche alternative in avanti, su questo dobbiamo lavorare. Quando giochi contro queste corazzate, devi avere anche un pizzico di fortuna. Ognuno di noi cerca di mettere i giocatori nelle posizioni migliori, ma farlo velocemente in questo momento rimane difficile perché abbiamo ancora poca preparazione. Questa però non deve essere una scusante, anche io devo essere più bravo a trovare soluzioni per far rendere al meglio alla squadra. Regista più rodato? Trovare giocatori importanti in quel ruolo è difficile. Uno bravo se l’è preso il Milan, Tonali in futuro esprimerà al meglio quel ruolo. Non ho il prosciutto sugli occhi e non voglio darmi la zappa sui piedi, vedrò se modificare l’assetto qualora non ci saranno giocatori adatti, non voglio imporre il mio gioco sui ragazzi. Ci sono state anche cose positive all’interno di questa gara, non dobbiamo basarci solo sui risultati negativi”.