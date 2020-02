Cagliari, l’amarezza di Pavoletti: “Il destino è crudele, ma cercherò la forza per riprendere il cammino”

Leonardo Pavoletti si ferma ancora.

L’attaccante del Cagliari era molto vicino al rientro in campo, ma adesso dovrà stare ai box ancora per parecchio tempo. Il classe ’88, che a inizio stagione si era lesionato il legamento crociato anteriore sinistro, ha subito l’ennesimo infortunio nel medesimo punto, dopo avere ripreso gli allenamenti da qualche settimana. Il rientro, previsto per marzo, slitterà dunque ancora.

Il centravanti rossoblù, attraverso un post su Instagram, ha espresso la sua amarezza per il momento negativo che sta vivendo: “Il destino è crudele, a volte. Sembrava fosse vicino il mio rientro in campo, invece eccomi di nuovo a parlare di uno stop. Faccio fatica a sorridere e a trovare le parole ma è già ora di cercare le forze per riprendere il cammino. E sì, ci tengo a ringraziare tutti. Di cuore. Leo“.

