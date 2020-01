Cagliari, Joao Pedro: “Ho segnato più di Neymar e Firmino. Interesse del PSG? Sono pazzi”

Lo stupore di Joao Pedro.

Tra i protagonisti della strepitosa stagione del Cagliari, che sta vivendo un periodo di calo dopo una partenza da record, vi è sicuramente l’attaccante brasiliano, che fino a questo momento ha realizzato tredici gol e un assist in venti presenze raccolte.

Cagliari-Milan, Joao Pedro a 360°: “Resto qui a vita, tutto sul mio rapporto con Maran e Giulini. C’è una cosa di Palermo che amo…”

Le prestazioni del numero 10 rossoblù non sono passate inosservate anche all’estero, e nella giornata di oggi L’Equipe ha pubblicato una clamorosa indiscrezione secondo cui il PSG starebbe pensando proprio a Joao Pedro per rinforzare il reparto offensivo, considerando anche che Cavani è in procinto di lasciare la Francia. Intervenuto ai microfoni de “Radiolina“, il classe ’92 ha rivelato di essersi stupito molto quando ha letto dell’interessamento del club parigino nei suoi confronti. Queste le sue dichiarazioni: “Aver fatto 13 goal in 20 partite è unico, non mi sarei mai aspettato di fare meglio di Neymar o Firmino. Cerco di non pensare alla Nazionale, faccio fatica a immaginarmi lì. Andarci con il Cagliari sarebbe pazzesco. Quando ho letto del PSG interessato a me ho pensato: ‘Questi sono pazzi’…“.