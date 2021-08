Cagliari, Joao Pedro dice no all’MLS: il brasiliano attende un ritocco dell’ingaggio

L'attaccante del Cagliari, Joao Pedro, va verso il rifiuto dell'offerta fatta dal club americano dell'Atlanta United. Ora chiede un rinnovo di contratto con ritocco dell'ingaggio, passando la palla alla dirigenza sarda

Arrivato in Italia, al Palermo, nel 2010, Joao Pedro non è riuscito ad imporsi con la maglia rosanero nello scacchiere dell'allora tecnico Delio Rossi. Nel gennaio 2011 venne, dunque, ceduto ai portoghesi del Vitoria Guimares, tornando poi a giocare in Serie A con la casacca del Cagliari nel 2014. Con il club isolano è all'ottava stagione da protagonista, raggiungendo quota 232 presenze tra Serie A e Coppa Italia, segnando anche 73 gol e contribuendo in maniera decisiva alle posizione in classifica raggiunte dalla squadra cagliaritana.