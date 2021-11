Cagliari, Joao Pedro chiama Mancini: l’ex Palermo sogna l’Italia verso Qatar 2022

L'ex Palermo, Joao Pedro, sogna l'Italia di Mancini, in vista di Qatar 2022. Avviate le pratiche con la FIGC per vestire la maglia azzurra già dai prossimi playoff di marzo

Approdato nel campionato italiano nell'estate del 2010 con la maglia del Palermo, grazie ad una delle tante intuizioni di mercato dell'allora direttore sportivo rosanero Walter Sabatini (GUARDA QUI L'INTERVISTA ALL'EX DS ROSANERO), il jolly d'attacco brasiliano Joao Pedro, è oggi uno dei tasselli inamovibili del Cagliari di un altro Walter, in questo caso Mazzarri, tecnico della compagine sarda, ultima in classifica nel campionato di Serie A. L'attaccante carioca, classe 1992, dopo un giro intercontinentale fa il suo ritorno nel 2014 nell'altra isola, la Sardegna, dalla quale decide di non andar più via. Oggi Joao Pedro, con sette reti al suo attivo nel massimo campionato italiano, ha un altro sogno, quello di poter indossare la maglia azzurra dell'Italia, dato che con la Nazionale brasiliana non ha mai trovato spazio. Il bomber sudamericano ha avviato l'iter burocratico per poter far parte della Nazionale italiana Campione d'Europa guidata dal commissario tecnico Roberto Mancini. Avviata le prassi necessarie con la federazione italiana gioco calcio, le notizie sembrano positive: Joao potrebbe essere convocabile, vista anche la cittadinanza acquisita dal matrimonio, già per i playoff di qualificazione ai prossimi Mondiali di Qatar 2022.